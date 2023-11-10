أرتيتا قلق بشأن جاهزية ساكا وأوديغارد

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، اليوم الجمعة، إنه توجد شكوك بشأن إصابة بوكايو ساكا جناح الفريق ومشاركته أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وخرج ساكا من الملعب مصابا قرب النهاية خلال الفوز 2-صفر على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا ودخل تشكيلة المنتخب الإنجليزي يوم الخميس.

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ولا يريد أرتيتا تكرار ما حدث المرة الماضية عندما تم استدعاء اللاعب للمنتخب الوطني وخرج من المعسكر بعد غيابه عن مواجهة أرسنال الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين "لا أتمنى ذلك، نريد للاعبينا المشاركة مع الفريق وكذلك منتخباتهم الوطنية. اضطر ساكا لمغادرة الملعب لأنه كان يشعر بألم شديد، لم يتدرب أمس لكن دعونا نرى إذا كان قادرا على اللعب غدا".

وتعاني تشكيلة أرسنال من عدة إصابات، حيث تم استبدال تاكيهيرو تومياسو خلال مواجهة إشبيلية، فيما غاب مارتن أوديغارد عن آخر مباراتين.

وأضاف أرتيتا "يوجد بعض اللاعبين يمكنهم المشاركة، علينا أن ننتظر عليهم 24 ساعة أخرى قبل منحهم فرصة المشاركة في المباراة لكن لن نعرف أي شيء قبل الغد. إنه (أوديغارد) يواصل سباقه (ضد الزمن). إنه يبذل قصارى جهده،لذلك دعونا ننتظر. هناك إمكانية لمشاركته".

وتعرض أرسنال لأول هزيمة في الدوري هذا الموسم على ملعب نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي، وانتقد أرتيتا بصراحة هدف الفوز الذي احتسب بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو لثلاث حالات قبل دخول الكرة للمرمى.

ولم يرغب أرتيتا في العودة للجدل بشأن الهدف، لكنه سُئل عن التقارير التي تقول إن تقنية حكم الفيديو المساعد بحاجة إلى عشر سنوات لتصحيح عيوبها.

وقال "ربما أصبح أصلعا خلال عشر سنوات، الحياة ستكون مختلفة وربما سيكون لدينا قواعد جديدة مختلفة في كرة القدم، لذلك لا أعرف. دعونا نحاول كل ما في وسعنا، فرديا وجماعيا لتطوير اللعبة في كل عناصرها وهذا كل ما في الأمر".

ويملك أرسنال فرصة مثالية للعودة للمسار الصحيح عندما يستضيف بيرنلي غدا السبت، وهو الفريق الذي انتصر مرة واحدة فقط بالدوري هذا الموسم.

وأضاف أرتيتا "بالنظر للمباريات التي خاضها بيرنلي ونتائجه، نجده كان يستحق في بعضها أكثر بكثير مما حصل عليه. لكن هذه صعوبة هذا الدوري. في بعض الأحيان عندما تستحق المزيد فإنك لا تحصل على ذلك لأن جودة المنافسين عالية للغاية".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في الدوري، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يقبع بيرنلي بالمركز قبل الأخير بأربع نقاط من 11 مباراة.