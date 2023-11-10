تولوز يهزم ليفربول في مباراة مثيرة

فرط ليفربول الإنجليزي في فرصة حسم تأهله مبكرا للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتلقى ليفربول خسارة موجعة 2 - 3 أمام مضيفه تولوز الفرنسي يوم الخميس في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية التي شهدت أيضا فوز لاسك لينز النمساوي 3 - صفر على ضيفه سانت جيلواز البلجيكي.

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ورغم الخسارة، بقي ليفربول، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأولى بالمجموعة، على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما رفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط أمام سانت جيلواز، صاحب المركز الثالث، وظل لاسك لينز في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

وعلى ملعب (مونيسيبال) بتولوز، تقدم الفريق الفرنسي بهدف آرون دونوم في الدقيقة 36، فيما أضاف زميله تيس دالينغا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلص ليفربول الفارق بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق الفنزويلي كريستيان كاسيرس، لاعب وسط تولوز، في الدقيقة 74، لكن سرعان ما أعاد أصحاب الأرض فارق الهدفين، عقب تسجيل فرانك ماجري الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة 76.

وأشعل البرتغالي ديوغو جوتا المباراة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 89، ليحاول الفريق الأحمر خطف هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع ولكن دون جدوى.

بهذا الفوز، ثأر تولوز من خسارته القاسية 1 - 5 أمام ليفربول في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة الشهر الماضي.

وعزز رين الفرنسي آماله في الصعود للدور المقبل، بفضل فوزه الثمين 3 - 1 على ضيفه باناثانيكوس اليوناني في المجموعة السادسة، التي شهدت فوز فياريال الإسباني على مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي 2 - 1.

وواصل رين تربعه على الصدارة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فياريال، الذي خاض 3 مواجهات فقط، فيما يتواجد باناثانيكوس في المركز الثالث بأربع نقاط من 4 لقاءات، ويقبع مكابي حيفا في القاع نقطة وحيدة من 3 مباريات.

وتكبد روما الإيطالي هزيمته الأولى في المجموعة السابعة، عقب خسارته المباغتة صفر - 2 أمام مضيفه سلافيا براغ التشيكي، بينما تغلب سيرفيت السويسري 2 - 1 على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وفي العاصمة التشيكية براغ، افتتح فاكلاف غوريتشكا التسجيل لسلافيا براغ في الدقيقة 50، فيما تكفل لوكاس ماسوبوست بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وانقض سلافيا براغ على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفضل تفوقه بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه روما، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل سيرفيت المركز الثالث بأربع نقاط، وتذيل شيريف تيراسبول الترتيب بنقطة وحيدة.

وواصل بايرليفركوزن الألماني انطلاقته المثالية في المجموعة الثامنة، بعد انتصاره الثمين 1 - صفر على مضيفه قرة باغ أغدام الأذربيجاني، ليصعد رسميا للأدوار الإقصائية في البطولة.

وظل ليفركوزن محلقا على القمة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، فيما توقف رصيد قرة باغ عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وربما يحسم الفريق الألماني صدارته للمجموعة ومن ثم صعوده رسميا لدور الـ16 في البطولة مباشرة، حال تعثر مولده النرويجي، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، أمام مضيفه هاكن السويدي، في مباراتهما التي تجرى في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

واعتلى برايتون الإنجليزي قمة المجموعة الثانية مؤقتا، عقب تغلبه 2 - صفر على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

وأحرز النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 15، ثم أضاف زميله الإيفواري سيمون أدينغرا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وارتفع رصيد برايتون إلى 7 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، صاحب المركز الثاني، الذي يلاقي مضيفه آيك أثينا اليوناني، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، بينما يحتل أياكس المركز الأخير برصيد نقطتين.

يذكر أن صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الثماني في الدوري الأوروبي، يتأهل مباشرة لدور الـ16، في حين يلعب أصحاب الوصافة دورا فاصلا مع الفرق الحاصلة على المركز الثالث بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتقلت للعب في الدوري الأوروبي.