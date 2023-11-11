سباليتي يعيد كييزا وجورجينيو إلى قائمة إيطاليا

عاد الثنائي لاعب وسط أرسنال الإنجليزي جورجينيو الغائب منذ يونيو ومهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا المتعافى من إصابة إلى قائمة المنتخب الإيطالي لكرة القدم لمواجهتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أوروبا 2024.

واستدعى مدرب إيطاليا لوتشانو سباليتي الذي تولى مهامه الفنية منذ أغسطس، كييزا (42 مباراة دولية، 5 أهداف) الغائب عن الفوز على مالطا 4-0 والخسارة أمام انجلترا 1-3 الشهر الماضي بسبب مشكلات عضلية، على الرغم من أنه لم يسجل سوى أربعة أهداف مع يوفنتوس هذا الموسم.

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وعاد جورجينيو (48 مباراة دولية، 5 أهداف) الغائب عن التشكيلة منذ يونيو إلى صفوف بلاده، بعد بدايته الجيدة مع أرسنال.

كما احتفظ المدرب الإيطالي بالثنائي الهجومي جاكومو راسبادوري وجانلوكا سكاماكا بفضل تألقهما مع نابولي وأتالانتا توالياً، فيما قرر عدم استدعاء مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي الذي خاض 57 مباراة دولية، وسجل 17 هدفا.

وادرج سباليتي اسم دافيدي كالابريا لتدعيم دفاعه، علما أن مدافع ميلان ارتدى قميص منتخب بلاده للمرة الاخيرة في يونيو 2022.

واستدعى سباليتي في قائمته من 29 لاعبا وجهين جديدين هما مدافع يوفنتوس أندريا كامبياسو ولاعب وسط مونزا أندريا كولباني.

ويستضيف المنتخب الإيطالي الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط مقدونيا الشمالية في العاصمة روما في 17 الشهر الحالي، وبعدها بثلاثة أيام أوكرانيا في مدينة ليفركوزن الالمانية بسبب الغزو الروسي.

ويتوجب على إيطاليا التي تتأخر بفارق 6 نقاط عن انجلترا المتأهلة المتصدرة و3 عن اوكرانيا مع مباراة أكثر، حصد أربع نقاط في مباراتين من أجل بلوغ نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا.

وفي ما يلي تشكيلة إيطاليا:

لحراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، إيفان بروفيديل (لاتسيو)، غوغلييلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي).

للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي وأليساندرو باستوني وماتيو دارميان وفيديريكو ديماركو (إنتر)، أليساندرو بيونجورنو (تورينو)، دافيدي كالابريا (ميلان)، أندريا كامبياسو وفيديريكو غاتي (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنزو (نابولي) ورافايل تولوي (أتالانتا)

للوسط: نيكولو باريلا ودافيدي فراتيسي (إنتر)، جاكومو بونافونتورا (فيورنتينا)، أندريا كولباني (مونزا)، بريان كريستانتي (روما)، جورجينيو (ارسنال الانجليزي) ومانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)

للهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو كييزا ومويس كين (يوفنتوس)، جاكومو راسبادوري وماتيو بوليتانو (نابولي)، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ستيفان الشعراوي (روما) ونيكولو زانيولو (ستون فيلا الإنجليزي).