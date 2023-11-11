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هدف الفوز من روغاني

يوفنتوس يواصل منافسة إنتر على الصدارة بثنائية كالياري

روما - د ب أ
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اقتنص يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه كالياري 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، البرازيلي بريمر بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 60 ثم أضاف دانيلي روغاني الهدف الثاني في الدقيقة 70 قبل أن يرد ألبرتو دوسينا بهدف لكالياري في الدقيقة 74.

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الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 29 نقطة ليقفز إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، وتوقف رصيد كالياري عند تسع نقاط في المركز السابع عشر.

وبإمكان إنتر ميلان أن يستعيد موقعه في الصدارة عبر الفوز على ضيفه فروسينوني يوم الأحد.

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