يونايتد يتعافى من خسارة كوبنهاغن بنقاط لوتون تاون

سجل المدافع فيكتور ليندلوف هدفا في الشوط الثاني ليتنفس مانشستر يونايتد المتعثر الصعداء بفوزه 1-صفر على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وصعد فريق المدرب إريك تن هاغ، الذي فاز بمباراتين متتاليتين في الدوري بعد أسوأ بداية له منذ 1962، مؤقتا بواقع مركزين في الترتيب إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة من 12 مباراة.
ويحتل لوتون تاون، الذي حقق فوزا واحدا فقط في الدوري في أول موسم له في دوري الأضواء، المركز السابع عشر.
وصنع يونايتد العديد من الفرص ليسيطر على المباراة قبل أن يكسر ليندلوف حالة الجمود أخيرا في الدقيقة 59، حيث سجل السويدي هدفا من مسافة 16 ياردة بعد فشل لوتون في إبعاد تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد.
وكان الفوز بمثابة راحة ليونايتد، الذي خسر تسع مرات من بين آخر 18 مباراة في جميع المسابقات، وخرج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية ويعاني في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 4-3 أمام كوبنهاغن يوم الأربعاء الماضي.
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