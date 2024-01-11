اتحاد جدة يعلن تعيين الإسباني بلانيس مديراً رياضياً للنادي

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الأربعاء تعاقده مع الإسباني رامون بلانيس مديراً رياضياً بعد انتهائه من فترته مع ريال بيتيس والتي استمرت ثمانية أشهر.

وسبق للمدير الرياضي الإسباني العمل مع عدة أندية بارزة مثل برشلونة الإسباني، 2018 - 2021، وريال بيتيس، فضلا عن العمل في الإدارة الرياضية لتوتنهام الإنجليزي من 2014 حتى 2015.

وتعدصفقات الأوروغوياني رونالد أراوخو والإسباني بيدرو رودريغيز "بيدري" الأبرز له لصالح برشلونة الإسباني وصفقات المغربي عبدالصمد الزلزولي وشادي رياض وإيسكو لريال بيتيس.