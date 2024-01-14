اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من أحداث المباراة

كأس آسيا.. إيران تهزم فلسطين برباعية

الدوحة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

حقق منتخب إيران فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني 4 - 1 يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الإيراني في الدقيقة الثانية عن طريق كريم أنصار فارد، قبل أن يضيف شجاع خليل زاده الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 38 سجل مهدي غايدي الهدف الثالث لإيران، فيما سجل تامر صيام هدف فلسطين الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة 55 سجل سردار أزمون الهدف الرابع للمنتخب الإيراني.

وكانت مباريات المجموعة الثالثة قد انطلقت بمباراة الإمارات وهونغ كونغ، والتي انتهت بفوز الإمارات بنتيجة 3 - 1.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط