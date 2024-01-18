قبل محاكمته الشهر المقبل.. ألفيش يغير أقواله للمرة "الخامسة"

غير النجم البرازيلي السابق داني ألفيش أقواله مجددا قبل المثول أمام محكمة في برشلونة لمحاكته حول تهمة الاعتداء الجنسي في مطلع الشهر المقبل.

واعتقل ألفيش في يناير 2023 بالاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات في ملهى ليلي بمدينة برشلونة وعلى إثرها سجن الظهير الأيمن منتظرا محاكمته حول التهمة إلا أنه سبق وغير أقواله 4 مرات سابقة خلال فترة سجنه.

ووفقا لـ "يو أو إل" البرازيلية، يعول ألفيش على الدفاع عن نفسه في أقواله الجديدة بأنه كان مخمورا ولا يتذكر ما الذي حدث في تلك الليلة بنادي سوتون في برشلونة.

وسيحصل فريق الدفاع عن ألفيش على مساعدة من زوجته جوانا سانز التي ستقول بأنه لم يكن طبيعيا عندما إلى المنزل في تلك الليلة.

وهذه هي المرة الخامسة التي يغير فيها ألفيش أقواله إذ بدأ بقوله إنه لا يعرف الفتاة قبل أن يقول إنه ذهب برفقتها إلى دورة المياه دون حدوث أي شيء ليغير قوله لمرتين ثالثة ورابعة لاحقا. ويطالب الادعاء العام بسجنه 12 عاما وهي العقوبة القصوى في القضاء الإسباني.