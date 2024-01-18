بـ "هاتريك" نسو.. غينيا الاستوائية تهزم غينيا بيساو في كأس إفريقيا

حقّقت غينيا الاستوائية فوزاً كبيراً على غينيا بيساو 4-2 يوم الخميس على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، ذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

ويدين منتخب غينيا الاستوائية لثلاثية قائده المهاجم إيميليو نسو (21 و51 و61) وخوسيه ميراندا (46)، فيما سجل لغينيا بيساو مدافع غينيا الاستوائية إستيبان أوبيانغ خطأ في مرماه (37) والبديل جوزيه كوريا (90+3).

وفرض نسو نفسه نجما للمباراة بفضل أهدافه وتحركاته المزعجة طيلة المباراة التي سيطر عليها فريقه من جهة الأداء والنتيجة، كما قاد لاعبيه لأداء رقصة إفريقية مميزة بعد تسجيله هدفه الثالث.

في البداية، ألغى الحكم الهدف الأول الذي جاء بعد بينية مذهلة اخترقت الدفاع وراوغ نسو على إثرها حارس بيساو قبل أنّ يودعها المرمى الخالي بيسراه، لكنّه أعاد احتسابه بعد العودة لحكم الفيديو المساعد (في أيه آر).

وتصدر نسو لاعب إنتر سيتي في الدرجة الثالثة الإسبانية صدارة هدافي البطولة منفردا برصيد ثلاثة أهداف.

وبهذا الفوز، تصدرت غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة ساحل العاج (ثلاث نقاط) أمام نيجيريا (نقطة) اللذين يتواجهان في وقت لاحق، فيما بقيت غينيا بيساو من دون رصيد.

وفي الجولة الثالثة المقررة في 22 الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع ساحل العاج وغينيا بيساو مع نيجيريا.