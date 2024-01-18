مدرب اليابان يرحب بالانتقادات رغم الرباعية على فيتنام

لا يوجد أي اعتراضات لمدرب اليابان هاجيمي مورياسو على انتقادات الجماهير لأداء فريقه في الفوز على فيتنام في كأس آسيا لكرة القدم وقال يوم الخميس إن ذلك يعني أنهم (الجماهير) يتابعون مسيرة الفريق في قطر.

وتقدمت فيتنام، التي يقودها مدرب اليابان السابق فيليب تروسييه، بشكل مفاجئ 2-1 في المباراة الافتتاحية للفريقين بالمجموعة الرابعة قبل أن تنتفض اليابان البطلة أربع مرات لتفوز 4-2.

وقال مورياسو للصحافيين قبل مباراته الثانية أمام العراق يوم الجمعة "قد يكون بعض المشجعين غير راضين عن استقبال هدفين أمام فيتنام. ربما توقع الناس أن نفوز بعدد أكبر من الأهداف، لكن ذلك لا يشكل فارقا في كيفية استعدادنا. الأخبار السلبية ليست أمرا سيئا، فهي تظهر أن الناس يشاهدون مبارياتنا. ليس لدي أي مانع من الانتقادات. هذا طبيعي (في كرة القدم) ما تمكنا من القيام به وما لم نتمكن من القيام به. لست قلقا بشأن ما لم نتمكن من القيام به لكن من المهم أن نتعلم من أخطائنا. ما يمكننا القيام به يمكن أن نفعله بشكل أفضل.