الإسباني ساينز يفوز برالي داكار للمرة الرابعة

توج الإسباني كارلوس ساينز (61 عاما) بطلا لرالي داكار للمرة الرابعة في السعودية، يوم الجمعة، بينما حصل فريقه أودي على لقب فئة السيارات للمرة الأولى.



وتوج الأميركي ريكي برابيك متسابق هوندا بلقب فئة الدراجات النارية للمرة الثانية.



وساينز هو والد كارلوس ساينز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.



وأقيم السباق في السعودية خلال الأسبوعين الأخيرين. وأنهى ساينز المرحلة 12 والأخيرة من السباق في ينبع المطلة على البحر الأحمر متفوقا بفارق بلغ ساعة واحدة و20 دقيقة و25 ثانية على البلجيكي جيوم دي ميفيوس سائق أوفردرايف تويوتا بينما احتل الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات المركز الثالث.



وكان لوب أكبر منافس لساينز على لقب السباق قبل أن تتراجع فرصته، يوم الخميس، بسبب أعطال ميكانيكية لكنه فاز بالمرحلة الأخيرة من السباق على متن سيارة برودرايف هانتر مع فريق البحرين رايد إكستريم.



والآن فاز ساينز بالسباق الشهير مع أربعة مصنعين مختلفين بعد تتوجيه مع فولكسفاغن في 2010 وبيجو في 2018 وميني في 2020.



وحقق ساينز الفوز هذه المرة بدون الفوز بأي من المراحل الفردية.



ويسعى فريق أودي للفوز بالسباق منذ 2022 ويتوقع أن ينصب تركيزه في الأعوام المقبلة على مشروعه الجديد في بطولة فورمولا 1.



وبهذا أصبح أودي أول فريق يفوز بلقب السباق الكبير باستخدام سيارة تعتمد على الطاقة الكهربائية إلى جانب الوقود.



والسيارة مزودة بمحرك تبلغ سعته لترين ويتكون من أربع اسطوانات. وخلال القيادة يقوم المحرك بشحن بطارية عالية القوة تعتمد عليها السيارة.



وبدأ السباق في 1978 وكانت مسافته تمتد بين باريس وداكار عاصمة السنغال مرور بالصحراء الكبرى الإفريقية لكنه انتقل إلى أميركا الجنوبية في 2009 لأسباب أمنية. وانتقل السباق إلى السعودية في 2020.

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