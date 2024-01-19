المحكمة تصدر قرارها حول رفع إيقاف أنييلي

أعلنت محكمة رياضية إيطالية يوم الجمعة رفض طلب أندريا أنييلي الرئيس السابق لنادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بإلغاء منعه من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة والذي تعرض له في إطار قضية تتعلق بمخالفات مزعومة في مدفوعات من النادي إلى لاعبين.

وفي يوليو الماضي، كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد فرض حظرا على أنييلي يمنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 16 شهرا، قبل أن يتقرر في سبتمبر تقليص فترة الإيقاف إلى عشرة أشهر.

وتولى أنييلي رئاسة يوفنتوس لأكثر من عقد، لكنه أعلن استقالته في نوفمبر 2022 بعد فضيحة مالية ضربت الفريق الأنجح في كرة القدم الإيطالية.

وفي إطار القضية نفسها، كان يوفنتوس قد توصل إلى تسوية مع سلطات كرة القدم في إيطاليا في مايو الماضي يدفع بموجبها غرامة قيمتها 718 ألف يورو، مع عدم الطعن على عقوبة خصم عشر نقاط من رصيد الفريق بالدوري في الموسم السابق.