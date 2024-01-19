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ماني من لقاء السنغال والكاميرون

بقيادة ماني.. السنغال تضرب الكاميرون في كأس إفريقيا

أبيدجان - رويترز
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فاز منتخب السنغال 3-1 على الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، يوم الجمعة، ليضمن التأهل إلى دور الستة عشر.

وتصدر فريق المدرب أليو سيسي ترتيب المجموعة بست نقاط من انتصارين، بينما تجمد رصيد الكاميرون عند نقطة واحدة في المركز الثالث قبل مواجهة غينيا صاحبة المركز الثاني بنفس النقاط وغامبيا متذيلة الترتيب في وقت لاحق.

وبعد سيطرة شبه مطلقة للسنغال أسفر الضغط عن الهدف الأول في الدقيقة 16 بتسديدة من إسماعيلا سار من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بأندريه فرانك زامبو أنغيسا وسكنت شباك الكاميرون.

وضاعف حبيب ديالو النتيجة للسنغال في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة عرضية منخفضة من سار سددها من مدى قريب في الشباك.

وقلص جان شارل كاستليتو الفارق للمنتخب المعروف باسم (الأسود غير المروضة) في الدقيقة 83 بعدما تلقى تمريرة عرضية من البديل أوليفييه نتشام ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وأنهى ساديو ماني آمال الكاميرون في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة عرضية من إدريسا غانا جي ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أونانا.

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