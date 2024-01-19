ضربة قوية لمنتخب كوريا الجنوبية

تعرضت آمال كوريا الجنوبية في الفوز بكأس آسيا لأول مرة منذ 64 عاما لانتكاسة بعدما أكد المدرب يورغن كلينسمان، يوم

الجمعة، غياب كيم سيونغ جيو خياره الأول في حراسة المرمى عن البطولة بعد تعرضه لإصابة في الركبة.



وتعرض اللاعب البالغ عمره "33 عاما"، والذي شارك في الفوز 3-1 على البحرين، لتمزق في الرباط الصليبي لركبته خلال حصة تدريبية قبل مواجهة الأردن غدا السبت في ثاني جولات الدور الأول.



وأبلغ كلينسمان الصحافيين: نشعر بالأسى الشديد بشأن إصابة سيونغ، لكنها جزء من الرياضة، إنه أمر وارد في البطولة لكن علينا المضي قدما. سيظل حاضرا في أذهاننا وسنقاتل من أجله.



وقال: أخبرت اللاعبين أننا هنا وأمامنا مهمة، وهي الاستمرار حتى نهاية البطولة.



وقال لي جاي سونغ، لاعب وسط منتخب كوريا الجنوبية إن إصابة أحد أبرز اللاعبين بمثابة حافز ليذهبوا بعيدا في البطولة.



وأضاف: لكوني رياضيا، أعرف حجم الألم الشديد الناجم عن الإصابة. لكن هناك 25 لاعبا آخر في التشكيلة. نحن متكاتفون ونأمل أن يمنحنا هذا حافزا إضافيا للذهاب بعيدا في البطولة.



ويتصدر الأردن المجموعة الخامسة بعد تغلبه 4-صفر على ماليزيا ورغم أن البعض يتوقع أن يلتزم منتخب البلد العربي الدفاع أمام كوريا الجنوبية، فإن كلينسمان لا يشاطرهم الرأي.



وقال: سيصعّب الأردن الأمور ويجعلها محبطة بالنسبة لنا ونحتاج أن نجد طريقة نخترق بها خطوطه. لكن إذا سجلت أربعة أهداف، فأنت لست فريقا يعتمد على الدفاع.. إذا دفع المدرب بتشكيلة دفاعية، فهذا خياره.



وأضاف: لقد أثبت أنه فريق خطير قادر على تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة، ويضم لاعبين موهوبين في الخط الأمامي. يجب علينا الحذر.

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