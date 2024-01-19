قدوس بعد لقاء مصر: هدفنا العودة بالكأس

يعاني محمد قدوس، نجم منتخب غانا، من خيبة الأمل، عقب إخفاق فريقه في الفوز على مصر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، لكنه تمسك في الوقت نفسه بآمال منتخب (النجوم السوداء) في التتويج باللقب في تلك النسخة.

وفرط منتخب غانا في تقدمه مرتين على نظيره المصري، ليتعادل معه 2 - 2، في وقت متأخر من مساء الخميس، بالجولة الثانية في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وحصل منتخب غانا، الذي استهل مبارياته في البطولة بالخسارة 1 - 2 أمام منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، يوم الأحد الماضي، على أول نقطة في مسيرته بالمجموعة، لكنه بقي في ذيل الترتيب.

وفي المقابل، رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا، قبل لقاء منتخب الرأس الأخضر (المتصدر) برصيد 3 نقاط، مع منتخب موزمبيق، صاحب المركز الثالث الذي يمتلك نقطة وحيدة، في وقت لاحق يوم الجمعة، بنفس الجولة.

وتقمص قدوس دور البطولة في المباراة، التي أقيمت بمدينة أبيدجان الإيفوارية، عقب تسجيله هدفي المنتخب الغاني، وذلك بعد عودته للفريق إثر تعافيه من الإصابة التي حرمته من اللعب أمام الرأس الأخضر.

وصرح قدوس، الذي توج بجائزة رجل المباراة: أنا سعيد بالعودة. لقد عملت بجد للوصول إلى القمة ومساعدة منتخبي وبلدي. من المهم بالنسبة لي أن أكون هنا.

أضاف لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): تنتابني مشاعر مختلطة، كمهاجم تريد أن يكون لأهدافك تأثير على النتيجة. لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، لكن يتعين علينا الآن للعودة إلى العمل، ونفوز بالمباراة التالية، ونرى ما سيحدث.

وفي ختام حديثه، يرى قدوس أن منتخب غانا حافظ على حظوظه كاملة في التأهل للدور القادم، بعد حصده نقطة التعادل أمام المنتخب المصري، حيث قال: إننا لم نمت، الهدف يبقى كما هو، العودة بالكأس إلى الوطن.

وكان المنتخب الغاني أنهى الشوط الأول بهدف نظيف حمل توقيع قدوس، قبل أن يتعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الشوط الثاني، غير أن قدوس أعاد التقدم للغانيين مجددا بتسجيله الهدف الثاني، لكن منتخب (الفراعنة) أدرك التعادل مرة أخرى بواسطة مصطفى محمد.

وبات يتعين على منتخب غانا، الذي توج باللقب أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، الفوز على المنتخب الموزمبيقي في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، يوم الاثنين القادم، للتمسك بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية بالبطولة، حتى لو عن طريق التواجد ضمن أفضل ثوالث.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في المجموعات الست لدور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وفشل منتخب غانا في تحقيق أي فوز بأمم إفريقيا للمباراة السادسة على التوالي، حيث يرجع آخر انتصار للفريق بالمسابقة إلى نسخة عام 2019 بمصر، حينما تغلب 2 - صفر على غينيا بيساو بدور المجموعات.