كأس الملك.. فينيسيوس يهدي أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل

ثأر أتلتيكو من خسارته في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية، وأقصى غريمه ريال مدريد، يوم الجمعة، من كأس الملك بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ 16 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق لينو في الدقيقة 39، وأدرك الضيوف التعادل في خواتم الشوط الأول بهدف عكسي عن طريق أوبلاك.

وفي الشوط الثاني تقدم موراتا لأتلتيكو مدريد "د.57"، وعاد الفريق الأبيض عبر خوسيلو في الدقيقة 82، ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية، التي نجح فيها غريزمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 100 مستفيدا من خطأ البرازيلي فينيسيوس، وفي الوقت القاتل عزز أتلتيكو تقدمه بهدف رابع عن طريق ريكيلمي.