كلوب: هناك خطب ما.. صلاح لا يخرج من الملعب

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، يوم الجمعة، إن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد مدى إصابة النجم المصري محمد صلاح بعد خروجه اضطراريا بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ليدق ناقوس الخطر في الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وخرج صلاح، الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي هذا الموسم، في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول في تعادل مصر 2-2 مع غانا في كأس الأمم الإفريقية، مساء الخميس.



وأبلغ كلوب الصحافيين، يوم الجمعة: لا نعرف شيئا بهذا الشأن. تحدثت إليه الليلة الماضية للاطمئنان على حالته. سيخضع لمزيد من الفحوصات وبعدها سنعرف المزيد.



وقال: في تلك اللحظة كان مصدوما ولم يحدد سبب هذا الألم الحاد. تتعرض لمثل هذه الإصابات في العضلات الخلفية بطريقة مختلفة. شعر بالألم ونعرف أن مو نادرا ما يخرج من الملعب أو يطلب الخروج، لذا فبالتأكيد هناك خطب ما، لكن لا تتوافر لدي مزيد من المعلومات في الوقت الحالي.



ونادرا ما يتعرض اللاعب البالغ عمره "31 عاما" للإصابة وغاب عن عشر مباريات فقط بالدوري في أكثر من ستة مواسم.



وقال كلوب إنه غير واثق ما إذا كان الجهاز الطبي لليفربول سيتوجه إلى ساحل العاج، التي تستضيف البطولة، لتقييم إصابة صلاح.



وأضاف: سنرى. هذا يعتمد على التشخيص. سيخضع لفحوصات بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي وحينها سنعرف ماهية الإصابة وسنرى ونضع الخطط، لكن الوقت لا يزال مبكرا.



وقبل مواجهة بورنموث، يوم الأحد، يتصدر ليفربول الدوري برصيد 45 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض نفس العدد من المباريات. وحصد أستون فيلا 43 نقطة لكنه لعب لقاء أكثر من ليفربول وسيتي.

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