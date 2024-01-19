مبابي: أستحق ما أجنيه.. لم أسرق أحداً

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أحقيته بالأموال التي يجنيها في مسيرته، مضيفا أن هذه هي الطريقة التي يسير بها العالم اليوم.

وعرضت حلقة خاصة يوم الخميس على برنامج "إنفوي سبيسيال" الفرنسي على القناة الفرنسية الثانية أجري فيها لقاء مع فايزة لعماري والدة مبابي ووكيلة أعماله والنجم الفرنسي وهما يتحدثان عن شؤون مختلفة منها اهتمام الأندية الكبير والمبالغ المعروضة.

وراج مقطع مرئي مجتزأ من المقابلة في الأيام الماضية أبانت فيه لعماري أنه لو كان بإمكانها الحصول على 10 مليارات يورو مقابل عقد ابنها لفعلت ذلك.

وفي الحلقة التي عرضت يوم الخميس كشف مبابي لدى سؤاله عن أجره السنوي الذي يقارب 100 مليون يورو: لا أعلم بالضبط، ولكني عندما كنت ابن 12 عاما كنت أعتقد أن الأموال في كرة القدم كثيرة جدا ولكن أن أستحق الأموال التي أجنيها، لم أسرقها من أي شخص، وهذه هي الطريقة التي يسير بها العالم.

ويعد مبابي القضية الساخنة لكل فترة انتقالات صيفية شتوية وارتباط اسمه بنادي ريال مدريد الإسباني الذي بدأ محاولة الحصول على توقيعه منذ أن كان ابن 17 عاما في نادي موناكو الفرنسي.