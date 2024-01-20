أرسنال يتخطى مشاكله الهجومية بخماسية نظيفة في كرستال بالاس

اقتسم أرسنال مركز ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا مع مانشستر سيتي وأستون فيلا بفضل فوزه الساحق على ضيفه كريستال بالاس 5 - صفر يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين.

وتقدم المدافع البرازيلي غابرييل ماغاليايش بهدف لأرسنال في الدقيقة 11 ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة وأحرزه الحارس دين هندرسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37 ثم وقع البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة 59 وتبعه البرازيلي غابرييل مارتينيلي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 43 نقطة من 21 مباراة في المركز الثالث، متخلفا بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي خاض 20 مباراة، ومتفوقا بفارق الأهداف على أستون فيلا الذي خاض 21 مباراة، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.