إنتر ونابولي يتواجهان في نهائي "السوبر" للمرة الأولى

سيشهد ملعب "الأول بارك" في الرياض نهائي كأس السوبر الإيطالي الأول بين ناديي إنتر ميلان ونابولي يوم الاثنين المقبل.

وضمن إنتر ميلان مقعده في النهائي بعد فوزه على لاتسيو 3 – صفر يوم الجمعة، فيما حجز نابولي مكانه بثلاثية أخرى في مرمى فيورنتينا يوم الخميس.

وهذه المرة الأولى التي تلعب فيها بطولة كأس السوبر الإيطالي بنظام الأربعة الأندية بعد أن كانت تلعب بين بطلي الدوري والكأس منذ نسختها الأولى في 1988.

وسيكون النهائي الحالي هو الحادي العشر لإنتر ميلان إذ سبق له الفوز بها 7 مرات، على سامبدوريا ويوفنتوس وروما، 3 مواجهات، وميلان في مواجهتين بينما خسر 4 نهائيات كان آخرها في 2011 أمام ميلان.

ويأمل إنتر ميلان تقليص الفارق بينه وبين يوفنتوس، الأكثر تتويجا بالبطولة بعدد 9 مرات، عندما يلعب مع نابولي في النهائي الأول بينهما.

وسيخوض نابولي نهائي السوبر الخامس له في مسيرته إذ سبق له الوصول لنهائي المسابقة في 1990 و2012 و2014 و2020.

ولم يعرف نابولي خصما في كأس السوبر الإيطالي غير يوفنتوس، فبعد تتويج الفريق الأزرق ببطولة الدوري الإيطالي قبل 34 عاما، واجه يوفنتوس في كأس السوبر وفاز عليه، ليجتمعا مجددا 3 مرات لاحقة باعتبار نابولي بطلا للكأس ويوفنتوس للدوري.

واستطاع نابولي تحقيق تتويج أخير له في المسابقة في نهائي 2014 بينما خسر نهائي البطولة نفسها في 2012 و2020.