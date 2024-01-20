إنتر يهزم لاتسيو ويضرب موعداً مع نابولي في نهائي "السوبر"

بلغ إنتر ميلان نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم وذلك عقب فوزه على لاتسيو 3 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في الرياض.

وسيواجه إنتر ميلان في النهائي فريق نابولي الذي تأهل بدوره بعد فوزه على فيورنتينا بنفس النتيجة يوم الخميس.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة 17، قبل أن يضيف هاكان شالهان أوغلو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 50 وفي الدقيقة 87 سجل ديفيد فراتيسي الهدف الثالث لإنتر ميلان.