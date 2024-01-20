بايرن يفتح الباب أمام رحيله مدافعه

ذكر تقرير إعلامي أن المدافع الهولندي ماتي دي ليخت، قد يرحل عن فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رغم أن لديه عقدا ممتدا حتى عام 2027.

ووفقا لتقرير من شبكة "سكاي"، فإن بايرن تم إبلاغه بما يفكر فيه دي ليخت من حيث الانتقال لفريق آخر، وأن الفريق سيكون مستعدا للسماح له بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.

وذكرت تقارير أن دي ليخت غير سعيد بوضعه في النادي وسط منافسة شرسة لحجز مقعد في التشكيل الأساسي مع كيم مين غاي ودايوت أوباميكانو.

ولكن، شدد توماس توخيل، مدرب الفريق في مؤتمر صحافي يوم السبت على أنه يعتمد عليه: هو لاعبنا. لاعب كبير ولديه شخصية كبيرة.

وقال توخيل: عاد ماتيس من مهمته مع منتخب بلاده مصابا، غاب عن فترة الإعداد بأكملها. بعد ذلك دفعنا به مبكرا في كأس السوبر، ثم أصيب بشدة قوة، واعتمدنا على مين غاي وأوباميكانو كقلبي دفاع.

ويتوقع أن يتواجد دي ليخت في التشكيل الأساسي بمباراة الفريق المقبلة أمام فيردر بريمن المقرر إقامتها، يوم الأحد، في الدوري الألماني (بوندسليغا).

كانت دي ليخت قد انتقل من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ في 2022، ولكن تراجع مستواه بسبب كثرة الإصابات مع الفريق الألماني.