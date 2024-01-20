بطل المونديال لمبابي: غريزمان نجم فرنسا الأول

واصل إيمانويل بيتي، بطل كأس العالم 1998 مع فرنسا، تقليله من مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعدما أبدى استغرابه من عدم كون أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، النجم الأول في فرنسا.

وعاد غريزمان البالغ من العمر "33 عاما" إلى توهجه واستعاد بريقه السابق بعد عودته إلى أتلتيكو مدريد عقب فترة ليست بالجيدة عاشها في برشلونة، واستطاع أن يصبح الهداف التاريخي لنادي العاصمة العاصمة الإسبانية بـ 175 هدفا، كان آخرها الهدف الثالث في مرمى الغريم ريال مدريد، وهو اللقاء الذي لعب فيه غريزمان دور البطولة بعدما قاد أتلتيكو إلى سحق ريال مدريد برباعية لهدفين في دور الـ 16 من كأس الملك.

ولطالما واجه مبابي انتقادات واسعة في الفترة الأخيرة، لاسيما من النجوم السابقين لباريس سان جيرمان، وذلك بسبب تصرفاته، وكان جيروم روثن، الدولي الفرنسي السابق، قد قلل أيضا من قدرات اللاعب الذي يحلم ريال مدريد بضمه، معتبرا أنه لا يتفوق على غريزمان، وأوضح في تصريحات سابقة لإذاعة "مونتي كارلو": لا يحصل أنطوان على ما يستحق من المديح والإطراء، فقد خاض مسيرة مذهلة مع المنتخب والأندية التي لعب لها، ولا أرى أن مبابي يتفوق عليه.

وهو ذات الاتجاه الذي ذهب إليه بيتي، عندما قال: غريزمان لاعب أعاد تأهيل نفسه، مقارنة مع مبابي، فما الذي حققه الأخير ولم يحققه أنطوان؟ الذي يظهر مع المنتخب بشكل مميز دائما.

وبرر بيتي الذي ارتدى قمصان أرسنال وبرشلونة وتشيلسي: أنا لا أهاجم مبابي، لكن غريزمان يستحق الدفاع عنه، وفي الوقت الحالي لا أضع مبابي فوق غريزمان في الترتيب، وحتى وإن حطم لاعب باريس سان جيرمان رقما جديدا في الدوري الفرنسي فإني استطيع أن أقول أن غريزمان أنجز شيئا مشابها في إسبانيا، وهي البطولة التي تعد إلى وقت قريب الأقوى في العالم، في نهاية الأمر لا أعلم لماذا نضع مبابي فوق غريزمان في الترتيب.

واستطاع غريزمان تحقيق لقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021 مع مبابي، وخلال مسيرته مع أتلتيكو مدريد حقق كأس السوبر الإسباني 2014 والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في 2018، وبعد انتقاله إلى برشلونة قبل عودته مجددا إلى أتلتيكو حقق مع النادي الكاتالوني لقب كأس إسبانيا 2021.