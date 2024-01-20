تشافي: لقد خلقت هكذا

قال تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، رابع الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، إنه مقتنع بقدرة فريقه على القتال والدفاع عن لقبه، على الرغم من الأجواء السلبية المحيطة بالنادي الكتالوني.

وتوّج برشلونة بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه حالياً يتأخر بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر، و7 نقاط عن غريمه ريال مدريد.

ويحلّ برشلونة ضيفاً على ريال بيتيس، الأحد، ضمن منافسات المرحلة 21، قبل أن يواجه أتلتيك بلباو في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وانهالت الانتقادات على رجال المدرب تشافي بعد الخسارة القاسية أمام ريال 1-4 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في العاصمة الرياض.

قال تشافي في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المنتظرة لفريقه في "الليغا": نحن متفائلون، ونعلم أنه بإمكاننا تعويض فارق النقاط السبع أو الثماني.

وتابع: سنحاول لعب كرة القدم التي نتميز بها، باستخدام أفكارنا عن اللعبة، لا يزال هناك النصف الثاني من الموسم بأكمله ولدينا أكبر قدر ممكن من الأمل.

وأكد تشافي على أن أفكاره كانت دائماً إيجابية في الحياة، على الرغم من أن الكثيرين في النادي وفي كتالونيا لديهم عادة نظرة أكثر سلبية.

وأردف: (الإيجابية) هي أكثر ما ينقصنا، لكنني أخالف ذلك والكتالونيون، النادي، تاريخه، نحن نعاني. أرى (هذه المباريات الصعبة) بمثابة فرصة. بما أنني كنت لاعبا وفزت بالكثير، فأنا أكثر هدوءًا، لكنني خسرت الكثير أيضا. لم يفز دائما برشلونة.

وأقرّ مدرب السّد القطري السابق أن فريقه بحاجة إلى تعزيز خط الدفاع وترجمة المزيد من الفرص إلى أهداف، لكنه أصر على أن الفريق قادر على تحقيق الفوز هذا الموسم.

وأضاف: الأمر يتعلق بالسلوك، أنا دائماً أنظر إلى الأمور بشكل إيجابي. أستيقظ بإيجابية، لقد خلقت هكذا. يمكننا تحقيق أشياء هذا الموسم وسنقاتل، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسنحاول، الفشل لا يعني المحاولة.