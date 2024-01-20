ساديو ماني بفخر: "العالم" يشاهد الدوري السعودي

أشاد ساديو ماني، نجم منتخب السنغال ولاعب النصر، بجودة الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدا أنه يحظى بمتابعة واهتمام من الجميع في مختلف أنحاء العالم.

وقاد اللاعب الذي انتقل إلى النصر السعودي الصيف الماضي، منتخب بلاده إلى الفوز على الكاميرون بثلاثية لهدف، يوم الجمعة، بعدما أحرز الهدف الأخير لبطل القارة السمراء.

وكان ماني "31 عاما" من ضمن العديد من النجوم البارزين، الذين انتقلوا من كرة القدم الأوروبية إلى السعودية الصيف الماضي، إذ انضم إلى النصر قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وقال الجناح السنغالي في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس": الدوري السعودي مسابقة جيدة جدا، ويشاهده الجميع في العالم، لذلك بالنسبة لي، طالما أنني أبذل قصارى جهدي وأستمتع بكل دقيقة، فهذا أكثر أهمية.

وجاءت تصريحات ماني بعدما قاد منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا، بعد فوز السنغال الثاني من مباراتين، ومن المقرر أن يخوض رفقاء نجم النصر المواجهة الثالثة، يوم الثلاثاء، ضد غينيا في ختام المجموعات.