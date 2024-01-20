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يقود سيسيه السنغال منذ 2015

صدمة.. مدرب السنغال ذهب إلى المستشفى بعد هزيمة الكاميرون

العربية.نت
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سقط السنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب بلاده في المباراة التي كانت أمام الكاميرون في ثاني مباريات المجموعة في كأس إفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز سنغالي قوامه 3 أهداف مقابل هدف للكاميرون، لتحجز مقعدها في الدور المقبل من البطولة الكبرى.

ووفقا لـ "كانال بلوس أفريكا" فقد سقط بعد فوز فريقه على الكاميرون بقليل بعد شعوره بالتعب ليتم إرساله إلى مستشفى يامسوكرو، حيث سيخضع للمزيد من الفحوصات ويبقى تحت العناية.

وبحسب القناة الفرنسية الأصل فإن حالة اللاعب السنغالي السابق باتت مستقرة وتتحسن من وقت لآخر ولا تدعو للقلق.

وتولى سيسيه تدريب منتخب بلاده في 2015 وحقق برفقته كأس إفريقيا 2021 كما يعرف ابن الـ 47 بأنه أحد جيل السنغال التاريخي الذي شق طريقه في كأس العالم 2002 إلى ربع النهائي.

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