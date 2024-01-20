ضربة قوية.. رسمياً منتخب مصر يفقد صلاح

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الجمعة، غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن مباراة الرأس الأخضر المقبلة في كأس الأمم الإفريقية للإصابة.
وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك": أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، إصابته بشد في العضلة الخلفية، وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام الرأس الأخضر، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل.
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