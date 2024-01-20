ما هي "غلوب سوكر" التي خطف رونالدو جوائزها؟

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الأضواء في "غلوب سوكر"، التي نال فيها ثلاث جوائز، خلال حفل النسخة الرابعة عشرة والذي أقيم، يوم الجمعة.

ويقام الحدث سنويا في دبي الإماراتية منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين، وتمنح الجوائز للأفراد والكيانات العاملية في كرة القدم بناء على إنجازاتهم، وتتضمن عملية اختيار الفائزين بالجوائز مرحلتين من التصويت، حيث يشارك مشجعو اللعبة من مختلف أنحاء العالم، وبعد اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية، يتم اتخاذ القرار النهائي من خلال تصويت الجمهور ولجنة تتكون من 30 شخصية هامة في اللعبة الشعبية الأولى، بينهم الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي والنجم الإسباني إيكر كاسياس، إضافة إلى البرتغالي لويس فيغو، والمدرب الإيطالي الشهير مارسيلو ليبي.

وأحرز النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب لعام 2023.

وعوض هالاند "23 عاما" الذي ساهم بإحراز ناديه خماسية تاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية) عدم فوزه بجائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ذهبت للأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم ونجم إنتر ميامي الأميركي.

بينما كان البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الذي سبق أن فاز بلاعب العام من "غلوب سوكر" ست مرات، نجم الحفل بعدما نال ثلاث جوائز هي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة الأسطورة دييغو مارادونا لأفضل هداف إضافة إلى أفضل لاعب من اختيار الجمهور.

وقال رونالدو "38 عاما" الذي سجل 54 هدفا مع النادي والمنتخب في 2023 ليكون هداف العام متفوقا على الإنجليزي هاري كاين والفرنسي كليليان مبابي (52 هدفا لكل منهما): فخور لتمكني من فعل كل هذا وسأكون في التاسعة والثلاثين من عمري قريبا، وسعيد لوجودي في الدوري السعودي ومع نادي النصر.

واستأثر مانشستر سيتي بالحصة الأكبر بعد اختيار بطل إنجلترا وأوروبا والعالم كأفضل ناد، والإسباني بيب غوارديولا أفضل مدرب ومواطنه رودري أفضل لاعب وسط، والبرازيلي إيدرسون أفضل حارس مرمى.

كما نالت الإسبانية آيتانا بونماتي (برشلونة) جائزة أفضل لاعبة، فيما أحرز الإنجليزي جون تيري، مدافع تشلسي السابق، والبرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي، جائزتي افضل مسيرة رياضية كلاعب، والأرجنتيني ليونيل سكالوني أفضل مسيرة رياضية كمدرب، والإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)، أفضل لاعب شاب، والأهلي المصري أفضل ناد في الشرق الأوسط، وبرشلونة أفضل ناد للسيدات، كما حصل البرتغالي جورجي مينديز على جائزة أفضل وكيل لاعبين.