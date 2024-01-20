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سونغ مدرب الكاميرون خلال اللقاء

مدرب الكاميرون يعترف: السنغال أفضل منا

أبيدجان - د ب أ
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أعرب ريغوبرت سونغ، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن حسرته للخسارة التي تلقاها فريقه أمام السنغال 1 - 3 في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وقال سونغ في المؤتمر الصحافي للمبارة، إن منتخب السنغال كان أقوى من فريقه خلال المباراة، مما قادهم لتحقيق الفوز.

وأوضح سونغ: عندما تكون هناك هزيمة يجب أن نتحمل المسؤولية، ويجب الاعتراف أن السنغال كانت أفضل منا في المباراة.

وأضاف: السنغال كانت أقوى منا، لقد استحقوا الفوز. من جهتنا نملك لاعبين شبابا في المنتخب، وهم في بداية تجربتهم.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإفريقي (كاف) عن سونغ، قوله: أظن أن اللاعبين قاموا بكل ما في وسعهم خلال اللقاء، وتفاصيل صغيرة صنعت الفارق في المباراة، ويجب أن نعترف أن المنافس كان أفضل منا.

وختم حديقه بالقول: أنا متفائل دائما، ما دام هناك مباراة أخيرة، لا توجد حسابات نقوم بها، المباراة القادمة ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا، وأنا أعرف أننا سنتأهل إلى الدور الثاني.

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