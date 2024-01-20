مدرب قيرغيزستان عن لقاء السعودية: نؤمن بالمعجزات و"الحظ"

قال ستيفان تاركوفيتش مدرب قيرغيزستان، يوم السبت، إنه يتعين على فريقه أن يؤمن بالمعجزات وأن يتعلم من الهزيمة المفاجئة التي حققها العراق أمام اليابان في كأس آسيا لكرة القدم قبل مباراته الثانية في البطولة ضد منتخب السعودية القوي بقيادة المدرب روبرتو مانشيني ضمن المجموعة السادسة.



وتشارك قيرغيزستان في كأس آسيا للمرة الثانية فقط، وعلى الرغم من وصولها إلى دور الستة عشر في 2019، إلا أن الفريق يحتل المركز 98 في قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، ويواجه أحد أفضل خمسة منتخبات في القارة ويتأهل بانتظام لكأس العالم.



وقال تاركوفيتش للصحافيين: المعجزات لا تحدث كثيرا لكن كل الأشخاص الذين معي - المدربون واللاعبون وأولئك الذين يهتمون بكرة القدم في قيرغيزستان- نحتاج إلى الإيمان بمثل هذه الأشياء الجيدة. لا يمكننا أن نكذب على أنفسنا ونقول إننا قادرون على الفوز لأنها مباراة صعبة، لكن لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم. لقد أظهرت الفرق في هذه البطولة أن الأمر ممكن. مع بعض الحظ، يمكننا تحقيق ذلك، ونحن نؤمن بذلك.



وأردف: السعودية لديها مدرب يتمتع ببعض من أفضل أساليب اللعب في العالم. لقد رأينا كيف تعاملت السعودية مع عمان (في الفوز 2-1) ونحن نستعد لذلك. سنبذل قصارى جهدنا لاستخدام نقاط قوتنا والتركيز على نقاط ضعف السعودية.



وقال إرنست باتيركانوف مهاجم قرغيزستان إن هناك ثقة في الفريق بقدرته على تحقيق المفاجأة.



وأضاف اللاعب البالغ من العمر "25 عاما": لقد قمنا بتحليل الأخطاء ضد تايلاند (في الخسارة 2-صفر) وعملنا على إصلاحها. الأجواء في الفريق جيدة، ونحن مستعدون للقتال. نؤمن حقا بقدرتنا على الفوز، وأنا أثق بزملائي في الفريق. يمكننا خوض معركة كبيرة. أعلم أننا تجاوزنا الهزيمة الأولى أمام تايلاند ووضعنا أهدافا جديدة لهذه المباراة.



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