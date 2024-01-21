أزمة دي ليخت مع بايرن "ترعب" برشلونة

ذكرت صحيفة "سبورت"، يوم الأحد، أن نادي برشلونة يتابع تحركات بايرن ميونخ والشكوك بشأن مستقبل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

كما أكدت شبكة "سكاي" الألمانية، أن أراوخو، مدافع برشلونة، هو الهاجس الكبير لدى بايرن ميونخ لقيادة دفاع فريق المدرب توماس توخيل، إذ اتصل النادي الألماني بالأوروغواياني وكذلك توخيل الذي أجرى محادثات مع أراوخو، سعيا لإقناعه بمشروعه الرياضي المدعوم بعرض قد يضاعف راتبه الحالي في برشلونة.

بينما يعد وضع دي ليخت قلب دفاع بايرن ميونخ أمرا أساسيا لفهم تحركات بايرن في سوق الانتقالات، خاصة وأن الهولندي لعب 11 مباراة فقط هذا الموسم مع بايرن ميونخ ويتواجد خلف مينغاي كيم ودايو أوباميكانو ضمن ترتيب المدافعين بالنسبة للمدرب توخيل، الذي عزز دفاعه أيضا بضم داير على سبيل الإعارة من توتنهام.

من جانبه، يتابع مانشستر يونايتد وضع دي ليخت عن كثب، وبحسب التقارير في إنجلترا، فإن المدرب تن هاغ، سيقترح ضم المدافع إلى الفريق، علما بأن عقد دي ليخت يمتد حتى 2027 مع بايرن، والذي سيكون منفتحا للتفاوض على انتقاله حتى يتسفيد من المقابل المادي في صفقة أوراخو.