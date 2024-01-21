برنتفورد يقلب خسارته إلى فوز على فورست.. و"العائد" توني يسجل

قلب برنتفورد تأخره بهدف أمام ضيفه نوتنغهام فورست إلى فوز مثير 3 - 2 يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم البرازيلي دانيلو بهدف لنوتنغهام في الدقيقة الثالثة ثم رد ايفان توني بهدف التعادل لبرنتفورد في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني سجل بن مي الهدف الثاني لبرنتفورد في الدقيقة 58 ثم تعادل النيوزلندي كريس وود لنوتنغهام في الدقيقة 65، لكن بعدها بثلاث دقائق فقط أحرز الفرنسي نيال موباي هدف الفوز لبرنتفورد.

وشهدت هذه المواجهة العودة للمهاجم الإنجليزي إيفان توني هداف الفريق الموسم الماضي بـ 20 هدفا، بعد إيقافه 8 أشهر في يوليو الماضي بسبب 232 انتهاكا لقواعد المراهنة.

الفوز رفع رصيد برنتفورد إلى 22 نقطة ليتقدم للمركز الرابع عشر بفارق نقطتين عن نوتنغهام صاحب المركز السادس عشر.