بريمن يقدم هدية لليفركوزن بفوزه على بايرن

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ألحق فيردر بريمن هزيمة مفاجئة بمضيفه بايرن ميونخ 1 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل ميتشيل فايزر هدف الفوز لفيردر بريمن في الدقيقة 59 وتلقى بايرن ميونخ صدمة قوية في صراعه مع باير ليفركوزن في الصدارة بفعل هذه الهزيمة المفاجئة.
وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 41 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن ليفركوزن المتصدر ،والذي تغلب على ملعب لايبزيغ 3 - 2 يوم السبت، فيما رفع بريمن رصيده إلى 20 نقطة ليبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر ويتقدم للمركز الثاني عشر.
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