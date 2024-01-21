بهدف "قاتل".. ليفركوزن يهزم لايبزيغ ويعزز صدارته

حقق باير ليفركوزن فوزا مثيرا على مضيفه لايبزيغ 3 - 2 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وتقدم لايبزيغ في الدقيقة السابعة عن طريق تشافي سيمونز، قبل أن يدرك ليفركوزن التعادل عن طريق ناثان تالا في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 56 سجل لويس أوبيندا الهدف الثاني للايبزيغ، لكن ليفركوزن سرعان ما نجح في إدراك التعادل مجددا في الدقيقة 63 عن طريق جوناثان تاه.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بييرو هينكابي الهدف الثالث لفريق ليفركوزن.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني الذي سيواجه فيردر بريمن يوم الأحد على الجانب الآخر، تجمد رصيد لايبزيغ عند 33 نقطة في المركز الرابع.

ولم تمض سوى سبع دقائق فقط، ليسجل تشافي سيمونز هدف التقدم للايبزيغ، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، ليروضها بطريقة رائعة ويسددها أرضية في شباك ليفركوزن.

ولم ينجح ليفركوزن في مجاراة ضغط خصمه، الذي حاول في أكثر من مناسبة تسجيل الهدف الثاني، وتعطلت الأداة الهجومية لفريق المدرب تشابي ألونسو أمام ضغط لايبزيغ الكبير.

وأجرى ألونسو تبديلا إضطراريا، بخروج المهاجم جيريمي فريمبونغ ونزول ناثان تالا في الدقيقة 31، بسبب إصابة اللاعب الهولندي.

من جانبه، شكل لويس أوبيندا مهاجم لايبزيغ تهديدا حقيقيا لمرمى لوكاس هراديكي، حارس ليفركوزن، لكن الأخير تصدى للمحاولات الخطيرة على مرماه ليمنع شباكه من تلقي هدف ثان.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم لايبزج بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أظهر ليفركوزن تطورا في أدائه على المستوى الهجومي، مهددا مرمى يانيس بلاسفيتش حارس لايبزيغ.

ونجح ليفركوزن في إدراك التعادل في الدقيقة 47 عن طريق البديل تالا، الذي تلقى تمريرة من أليكس غريمالدو من الجهة اليسرى، ليضع الكرة في شباك بلاسفيتش مسجلا هدف التعادل.

ولم يتأخر رد لايبزيغ سوى تسع دقائق فقط، حيث سجل له أوبيندا الهدف الثاني، حيث تلقى تمريرة من داني أولمو داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة على يسار هراديكي مسجلا الهدف الثاني لفريق لايبزيغ.

وفي الدقيقة 63 سجل جوناثان تاه هدف التعادل الثاني لليفركوزن، حيث تلقى كرة عرضية من يوناس هوفمان، ليوجهها بضربة رأس قوية في شباك بلاسفيتش مسجلا الهدف الثاني لفريقه.

وبعد التعادل، سيطر ليفركوزن على مجريات المباراة بشكل شبه كامل، وحرم منافسه من الاستحواذ على الكرة، وأضاع هجومه العديد من الفرص لتسجيل الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، نجح ليفركوزن في تسجيل الهدف الثالث عن طريق مدافعه بييرو هينكابي، الذي تابع كرة نفذت من ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء، بقدمه في شباك بلاسفيتش، مسجلا الهدف الثالث.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني، أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز ليفركوزن على لايبزيغ 3 - 2.