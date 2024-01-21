حرب "باردة" بين بيريز ولابورتا

كشفت صحيفة "سبورت الكاتالونية"، يوم الأحد، أن هناك حربا "باردة" بين فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا، رئيسي ريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب الصحيفة، فإن العلاقة بين الرئيسين بعيدة في الآونة الأخيرة، وأضاف التقرير: اعتقدنا جميعا أنه في الرياض، خلال كأس السوبر الإسبانية، ومع توفر الوقت الكافي للاستفادة من ذلك، سيلتقي قادة برشلونة وريال مدريد ببعضهم البعض ويتحدثون عن الهدف المشترك وهو "السوبر ليغ"، لكن لم يحدث ذلك.

وزادت "سبورت": لا يزال بيريز غاضبا من برشلونة وباردا مع لابورتا، ولم يكن لديه أي نية للجلوس مع بعضهما البعض، كما أن رئيس النادي الكاتالوني لم يغير جدول أعماله على الإطلاق أو يشعر بالقلق من لقاء رئيس النادي الأبيض، ويتهم لابورتا رئيس ريال مدريد باتخاذ موقف في قضية "نيغريرا" ورغبته في استغلال مشاكل برشلونة، وبالتالي فهو لا يشعر بالرغبة في الاقتراب من بيريز بالوقت الحالي.