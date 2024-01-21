دي روسي يحقق فوزاً ثميناً في أولى مبارياته مع روما

استهل أسطورة روما السابق ومدربه الجديد دانييلي دي روسي مغامرته على رأس فريق العاصمة خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المقال بفوز ثمين على ضيفه هيلاس فيرونا 2-1 يوم السبت، وذلك ضمن المرحلة 21 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

سجل روما هدفيه في الشوط الاول بفضل البلجيكي روميلو لوكاكو (19) ولورنزو بيليغريني (25)، قبل أن يقلّص فيرونا الفارق عبر مايكل فولورونشو (76) معوضاً اهدار زميله البوسني ميلان ديوريتش ركلة جزاء قبل عشر دقائق.

ورفع روما رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد فيرونا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

وخاض دي روسي (40 عاما) مباراته الاولى على رأس الفريق بعد حلوله بدلا من مورينيو الذي أقيل من منصبه بشكل مفاجئ، ذلك بعد خسارتين متتاليتين للفريق على يد الجار لاتسيو 0-1 في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية وميلان 1-3 في الدوري.

وخاض دي روسي (40 عامًا) 616 مباراة على مدار 18 موسمًا بين عامي 2001 و2019 مع روما سجل خلالها 63 هدفا، وهو ثاني أكثر اللاعبين دفاعا عن ألوان الفريق خلف أيقونة الفريق فرانشيسكو توتي.

واعتزل دي روسي في عام 2020 بعد مشوار احترافي قصير ولبضعة أشهر في الأرجنتين بألوان بوكا جونيورز.

يتمتع بخبرة قليلة كمدرب، بدأها في إدارة النادي لبضعة أشهر (2021-22) قبل أن يستلم الإدارة الفنية لفريق سبال لمدة أربعة أشهر فقط الموسم الماضي بين أكتوبر 2022 وفبراير 2023 حيث كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية وهبط في نهايته إلى الدرجة الثالثة.

ولعب سبال 17 مباراة بقيادة دي روسي 17 مباراة وفاز بثلاث فقط.

وعلى الملعب الأولمبي، افتتح لوكاكو التسجيل بعد 19 دقيقة من صافرة البداية بعد خطأ من لاعبي فيرونا لتصل الكرة إلى ستيفان الشعراوي الذي انطلق بسرعة من منتصف الملعب ومرّر على طبق من فضة للوكاكو الذي تابعها في المرمى.

وضاعف نادي العاصمة تقدمه بعد ست دقائق اثر كرة عرضية من لوكاكو تسلمها الشعراوي ومرّرها على الطاير الى بيليغريني المنفرد ليسددها في أعلى المرمى (25).

اشتعلت المباراة في الشوط الثاني، بعدما تحصل فيرونا على ركلة جزاء اثر لمسة يد على دييغو لورينتي، لكنّ ديوريتش أهدر الركلة بعدما سدد بعيدا عن المرمى (66).

ونجح فيرونا في تقليص الفارق بعد 10 دقائق بتسديدة من فولورونشو في الزاوية اليمنى اثر تمريرة من لورنزو مونتيبو (76).

ويلعب ميلان الثالث مع أودينيزي في وقت لاحق.

وتستكمل المرحلة يوم الأحد، حيث يحلّ يوفنتوس ضيفا على ليتشي مع فرصة ذهبية لاقتناص الصدارة مؤقتا في ظل انشغال انتر المتصدر الحالي بالكأس السوبر الإيطالية حيث سيواجه نابولي في النهائي يوم الاثنين في الرياض. ويلعب فروزينوي مع كالياري، امبولي مع مونزا وساليرنيتانا مع جنوى.