رونالدو مشككاً في الكرة الذهبية: الأرقام تكشف كل شيء

أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، حالة من الجدل بعدما ادعى أن جائزتي الكرة الذهبية و"الأفضل" فقدتا مصداقيتهما.

وجاءت تصريحات رونالدو بعدما توج ميسي في الأيام الماضية بجائزة "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، وهي الجائزة التي أثارت جدلا واسعا حول أحقية بطل كأس العالم 2022 بالجائزة، لاسيما وأنه توج العام الماضي بجائزة الكرة الذهبية أيضا، عقب انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي.

وقال رونالدو في تصريحات لـ "ريكورد" البرتغالية: هذا لا يعني أن ميسي لا يستحق الجائزة، أو هالاند وحتى مبابي، لكن الأرقام موجودة ولا تخدع أحدا، عليك أن تفكر في الموسم بأكمله، الأرقام عبارة عن حقائق.

وتحدث البالغ من العمر "38 عاما" عن انتقاله إلى النصر، قائلا: إذا رأيت ما حدث في مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني، فإن الناس سيعتبرونني أنني كنت ضائعا، لكن الحقيقة هي أنني ركزت وخضت فترة رائعة في النصر، ولهذا السبب سجلت 54 هدفا.

وأضاف: أفكر دائما في المنتخب الوطني والنادي، ثم تأتي الجوائز بعد موسم جيد، وبصراحة لا أفكر في الجوائز الفردية كثيرا، وبالنسبة للأهداف التي سجلتها في 2023، قد يقول البعض إنه من السهل إحرازها لأنني في الدوري السعودي، لكن اللاعبين المحترفين يعلمون أنه من الصعب تسجيل الأهداف سواء في السعودية أو إيطاليا وفي إسبانيا والبرتغال، وأشعر بالفخر لأنني تغلبت على هالاند ومبابي وهاري كين.