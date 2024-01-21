ريال مدريد يحطم عناد ألميريا بـ "ريمونتادا" مثيرة

فاز ريال مدريد على ضيفه ألميريا بنتيجة 3 - 2 في مباراة مثيرة جمعت، بينهما مساء الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ألميريا بهدفين سجلهما لارجي رامازاني وإيدغار غونزاليس في الدقيقتين 1 و43.

وقلص جود بيلنغهام الفارق لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وبعدها سجل سيرجيو أريباس هدفا ثالثا لألميريا في الدقيقة 62 لكن تقنية الفيديو تدخلت باحتساب مخالفة لصالح بيلنغهام.

وفي الدقيقة 67 أدرك فينيسيوس جونيور التعادل لريال مدريد وبعدها بعشر دقائق سجل بيلنغهام هدفا ثالثا لريال مدريد لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل ضد الظهير الأيسر فران غارسيا.

واحتسب حكم اللقاء أكثر من 11 دقيقة وقت محتسب بدل ضائع، سجل خلالها داني كارفاخال هدف الفوز الثمين لريال مدريد في الدقيقة 99 ليقلب الفريق الأبيض الطاولة على منافسه بسيناريو مثير.

رفع ريال مدريد بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب ،بينما تجمد رصيد ألميريا عند ست نقاط في المركز العشرين والأخير.