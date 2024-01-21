ليفربول يعزز صدارته برباعية نظيفة على بورنموث

تحدى ليفربول الغيابات وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي يسعى لاستعادة لقبها بعد غياب 3 مواسم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - صفر على مضيفه بورنموث يوم الأحد في المرحلة الـ21 للمسابقة.

ورغم فقدان ليفربول للعديد من نجومه المؤثرين على رأسهم النجم الدولي المصري محمد صلاح والياباني واتارا إيندو، المتواجدين مع منتخبي بلديهما في بطولتي أمم أفريقيا وأمم آسيا على الترتيب، بالإضافة للإصابات العديدة التي طاردت لاعبيه مثل ترينت أليكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي وآندي روبرتسون، فإنه اجتاز عقبة منافسه بسهولة، وبرهن عن قدومه بقوة للمنافسة على لقب المسابقة العريقة هذا الموسم.

وجاءت أهداف المباراة الأربعة في الشوط الثاني، حيث افتتح الأوروغواياني داروين نونيز التسجيل لليفربول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف زميله البرتغالي ديوغو جوتا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و80 على الترتيب.

وعاد نونيز لهز الشباك من جديد مسجلا الهدف الرابع لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل 6 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 48 نقطة، ليحكم قبضته على القمة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد بورنموث، الذي تكبد خسارته التاسعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 7 انتصارات و4 تعادلات، عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.