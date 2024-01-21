متصدر الدوري الألماني يعلن غياب بالاسيوس "في الوقت الحالي"

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أعلن نادي باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" يوم الأحد غياب الأرجنتيني رودريغو بالاسيوس "في الوقت الحالي" بسبب إصابة عضلية.
وتعرض لاعب خط الوسط، الفائز بكأس العالم الأخيرة، للإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على لايبزيغ 3 - 2.
في الوقت نفسه، حصل المدافع جيريمي فريمبونغ على الضوء الأخضر للمشاركة في تدريبات الفريق. وكان اللاعب تم استبداله في وقت مبكر من المباراة أمام لايبزيغ بعدما أصيب بكدمة في ساقه اليمنى.
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