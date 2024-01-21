مدرب إنتر ميلان: "مشاكل" نابولي لن تخدعنا في النهائي

أكد سيموني إنزاغي مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي أن المشاكل التي يعاني منها خصمه في نهائي كأس السوبر الإيطالية لن تتسبب بتهاون بطل كأس إيطاليا الموسم الماضي.

ويتواجه إنتر ميلان مع نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالية يوم الاثنين على ملعب "الأول بارك" بعدما هزم الأول خصمه لاتسيو في نصف النهائي وتجاوز الآخر فيورنتينا في الدور نفسه. وتعد هذه النسخة هي الأولى في تاريخ البطولة التي تقام بنظام 4 أندية.

وكشف إنزاغي في المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي: سنلعب بعد يومين من مواجهة نصف النهائي وأنا أدرك هذا التحدي ويجب أن نواصل العمل ضد أبطال الدوري.

وأضاف: رغم المشاكل التي واجهها نابولي مؤخرا لكنه فريق يتمتع بتشكيلة ممتازة ومليئة بالنجوم.

وأبان الأرجنتيني لوتارو مارتينيز هداف الفريق: نعمل بتركيز عال ونسعى لتحقيق اللقب وهدفي هو سعادة مشجعي إنتر وأريد تحقيق المزيد من الأهداف برفقة هذا الفريق الرائع.