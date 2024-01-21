مدرب نابولي قبل النهائي أمام إنتر: فريقي "بطل الدوري"

أوضح والتر ماتزاري مدرب نادي نابولي أنه لا ينبغي التقليل من حظوظ تتويج فريقه بكأس السوبر الإيطالية أمام إنتر ميلان مضيفا بأنهم أبطال الدوري حتى اللحظة.

ويلعب نابولي أمام إنتر ميلان في نهائي كأس سوبر إيطاليا على ملعب "الأول بارك" يوم الاثنين إذ يستهدف الفريق الجنوبي بطولته الثالثة في تاريخ المسابقة.

وكشف ماتزاري في المؤتمر الصحفي للقاء: نابولي بات معروفا حول العالم بفضل بطولة الدوري العام الماضي، وبالتزامن مع قدومي فإن الفريق كان في نسق تصاعدي أيضا في بطولة دوري أبطال أوروبا، في مسيرتي الممتدة 23 عاما نافست على هذه الكأس مرتين وآمل حملها في المرة الثالثة ولكن صدقا أنا سعيد بأننا وصلنها إلى النهائي.

وكشف ماتزاري مواطن قوة خصمه في النهائي قائلا: إنتر فريق عظيم بخط مقدمة رائع ومدرب مذهل ولكن في بطولة كهذه فإن حتى الفرق الكبرى من الممكن أن تتعثر أو تخسر، ويجب أن لا ننسى أني أدرب أبطالا للدوري وحتى مواجهتنا السابقة في الدوري كنا مستحوذين ونلعب كرة رائعة إلا أنهم سجلوا ثلاثية بتحولات سريعة.

وشدد جيوفاني دي لورنزو قائد نابولي على أهمية اللقاء قائلا: يجب أن نركز على ما يحدث على أرض الملعب فقط، هي بطولة مهمة ونسعى لتحقيقها من أجل الجماهير ومن أجلنا.

ورد دي لورنزو على أفضلية إنتر بتحقيق البطولة: هي مباراة نهائية، فريقان عظيمان سيتواجهان استكمالا لإنجازاتهما الموسم الماضي ولكن في نهاية الأمر سنقوم بما بوسعنا للفوز بالبطولة.