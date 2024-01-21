مورينيو يصل برشلونة ويثير الشكوك

وصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يوم الأحد، إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك بعد إقالته من تدريب روما الإيطالي، وربطته تقارير إعلامية بإمكانية تدريب النادي الكاتالوني خلفا لتشافي هيرنانديز.

وطارد برنامج "الشيرينغيتو" المدرب الشهير لدى وصوله إلى برشلونة، وسئل المدرب في مطار "إل برات" عن سبب تواجده في العاصمة الكاتالونية، لكن مورينيو ابتسم ببساطة عندما سألوه مباشرة عما إذا كان اسمه يبدو وكأنه مدرب محتمل لبرشلونة في المستقبل.

يذكر أن مورينيو كان قد أقصى برشلونة بقيادة بيب غوارديولا من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2010 في مباراة مثيرة للجدل، وبعد ذلك، سئل عن احتمال عودته ذات يوم إلى "كامب نو"، فأعلن المدرب أنه سيكون مجنونا إذا قال أنه سيرفض فريقا مثل برشلونة، وفي نهاية الموسم بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع الفريق الإيطالي في سانتياغو برنابيو ضد بايرن ميونخ، وقع مورينيو مع ريال مدريد.

وقالت صحيفة "آس": خيارات مورينيو لتدريب برشلونة، في الوقت الحالي، شبه معدومة، لكن لا يمكن إنكار أن اسمه قد سمع في النادي الكاتالوني.