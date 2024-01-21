ميلان يعبر أودينيزي بهدف أوكافور المتأخر

أسقط فريق إيه سي ميلان مضيفه أودينيزي وهزمه بنتيجة 3 - 2 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم ميلان بهدف سجله روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 31، وبعدها انسحب الفريق من الملعب تضامنا مع زميلهم مايك مانيان حارس المرمى الذي تعرض لإساءات عنصرية.

توقفت المباراة ما يقرب من سبع دقائق قبل استئناف اللعب مجددا لينجح لازار ساماردزيتش بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 42.

وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة بهدف سجله المهاجم الفرنسي فلوران توفان في الدقيقة 62.

ولكن ميلان قلب الطاولة على منافسه في الوقت الحاسم حيث سجل لوكا يوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 83 قبل أن يقتنص نوا أوكافور هدف الفوز في الدقيقة 93.

انتزع ميلان ثلاث نقاط ثمينة محققا انتصاره الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 45 نقطة ليواصل مطاردة إنتر ميلان المتصدر بـ 51 نقطة ويوفنتوس الوصيف بـ 49 نقطة.

أما أودينيزي فقد واصل نزيف النقاط بخسارتين وتعادل في آخر ثلاث جولات ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السابع عشر ويبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.