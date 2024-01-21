نجم توتنهام: مواجهة الأردن درس لكوريا الجنوبية

طالب سون هيونغ مين، نجم منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم بضرورة عدم تكرار الهفوات التي قام بها فريقه أمام الأردن في مباراته ببطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية 2 - 2 مع نظيره الأردني، يوم السبت، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات في البطولة القارية.

وبقي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب الأردن (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الثالث بثلاث نقاط، عقب فوزه 1 - صفر على ماليزيا متذيلة الترتيب بلا نقاط.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في المجموعات الست للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وقال سون هيونغ مين عقب المباراة: الشوط الأول شهد بعض الهفوات من المنتخب الكوري الذي كان عليه أن يسجل هدفا ثانيا بعد التقدم بالأول في وقت مبكر، من أجل إثقال كاهل المنافس.

أضاف سون: الأخطاء التي ارتكبناها ساهمت في قلب المنتخب الأردني النتيجة، لكن الأمور اختلفت كليا في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة كورية جنوبية كبيرة، وخلقنا العديد من الفرص التي ساهمت إحداها في العودة بالنتيجة، في وقت كان فيه المنتخب الكوري أيضا قريبا جدا من خطف الانتصار والنقاط الثلاث.

شدد نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي: المباراة تعد درساً يجب الاستفادة منه من أجل قادم المباريات ومحاولة تدارك الأخطاء التي تم ارتكابها والتعويض في المواجهة المقبلة، خصوصا وأن المنتخب الكوري يطمح للمنافسة على لقب البطولة القارية.

ويختتم منتخب كوريا الجنوبية مبارياته في المجموعة بملاقاة المنتخب الماليزي يوم الخميس القادم، فيما تلعب الأردن مع البحرين في مواجهة عربية خالصة.