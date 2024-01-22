إصابة هداف أستراليا في "المباريات الدولية"

أكد غراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا يوم الاثنين إن مهاجمه ميتشل دوك سيغيب عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات بكأس آسيا لكرة القدم أمام أوزبكستان يوم الثلاثاء بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما ستشهد التشكيلة الأساسية بعض التغييرات.

وتأهلت أستراليا بالفعل إلى دور الستة عشر وضمنت أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة الثانية بعد ارتفاع رصيدها إلى ست نقاط بينما تتأخر أوزبكستان بنقطتين في المركز الثاني.

وقال أرنولد للصحفيين "سأكون صادقا، ميتش دوك لن يشارك في هذه المباراة. مجرد إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الخلفية".

ودوك هو هداف الفريق في المباريات الدولية (12 هدفا)، وقال أرنولد إنه يأمل في رؤية الشباب الطامحين يتقدمون في تشكيلة أستراليا، التي لم تضم مهاجم ملبورن سيتي جيمس مكلارين والجناح المخضرم ماثيو ليكي.

وأضاف أرنولد "منذ أن توليت المسؤولية لأول مرة عام 2018، قمت بتدريب المنتخب الأولمبي أيضا وكان علي تطوير اللاعبين لتعزيز قوة الفريق. ربما لم يتغير الكثير من الأشياء الشيء الوحيد هو أننا أصبحنا أكثر عمقا اليوم. لدينا بعض اللاعبين الأكبر سنا الذين ربما لن يشاركوا في كأس العالم المقبلة، ويجب علي أن أجد بدلاء لهم بينما من المتوقع أن أفوز بالمباريات. لذلك ستكون هناك تغييرات لكنها لن تؤثر على قوة التشكيلة الأساسية".

وكانت الركلات الثابتة لأستراليا نقطة قوة كبيرة لكنها لم تكن ذات أهمية في كأس آسيا، وقال أرنولد إنه يجب عليه أن يشيد بكيفية دفاع المنتخبات خلال الركلات الركنية والحرة.

وقال "ربما درسوا الطريقة التي نلعب بها الكرات الثابتة، وأهمية هاري (سوتار) واللاعبين الآخرين. إنهم يدافعون أمام المرمى جيدا ويعيدون كافة الكرات في هذه المنطقة لمحاولة إيقاف خطورتنا".

وأشاد أرنولد أيضا بخروج فريقه بشباك نظيفة واعتبر ذلك مفتاح الفوز بالبطولات، لكنه تجاهل الانتقادات بشأن أداء أبطال 2015 بشكل دفاعي للغاية.

وقال أرنولد "نحن فريق مهاجم يعرف كيف يدافع. وإذا نظرت إلى الإحصائيات ربما من أول مباراتين لنا سترى أننا لمسنا الكرة في منطقة جزاء المنافس أكثر من أي فريق آخر في كأس آسيا هذه".