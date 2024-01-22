اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أراوخو وفينيسيوس في لقاء سابق بين برشلونة وريال مدريد

برشلونة سئم من انحياز الحكام لريال مدريد

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

ذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن نادي برشلونة سئم من من انحياز التحكيم الإسباني إلى ريال مدريد، خاصة بعد أحداث مباراة الفريق الأبيض مع ألميريا.

وأثار فوز ريال مدريد على ألميريا 3-2، يوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ردود أفعال واسعة بعد الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن لدى برشلونة قناعة تامة بأن الفريق قادر على الفوز بالدوري على الرغم من التعثرات الأخيرة، وأضاف التقرير: الغضب في برشلونة هائل، وهناك حالة كبيرة من القلق بشأن ما قد يحدث في الأسابيع المقبلة، ويأمل النادي الكاتالوني ألا يكون هناك المزيد من الفضائح وأن تكون القرارات عادلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أحدث موجات النزوح مع توغل الدبابات الإسرائيلية إلى غرب خان يونس العربية ترصد أحدث موجات النزوح مع توغل الدبابات الإسرائيلية إلى غرب خان يونس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط