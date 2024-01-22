برشلونة سئم من انحياز الحكام لريال مدريد

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ذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن نادي برشلونة سئم من من انحياز التحكيم الإسباني إلى ريال مدريد، خاصة بعد أحداث مباراة الفريق الأبيض مع ألميريا.
وأثار فوز ريال مدريد على ألميريا 3-2، يوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ردود أفعال واسعة بعد الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن لدى برشلونة قناعة تامة بأن الفريق قادر على الفوز بالدوري على الرغم من التعثرات الأخيرة، وأضاف التقرير: الغضب في برشلونة هائل، وهناك حالة كبيرة من القلق بشأن ما قد يحدث في الأسابيع المقبلة، ويأمل النادي الكاتالوني ألا يكون هناك المزيد من الفضائح وأن تكون القرارات عادلة.
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