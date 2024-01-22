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فرحة فيران توريس وجواو فيليكس

برشلونة يحبط مفاجأة بيتيس برباعية

مدريد - د ب أ
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فاز فريق برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 4 - 2 مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم برشلونة بهدفين سجلهما فيران توريس في الدقيقتين 20 و48 ، وتعادل إيسكو لأصحاب الأرض بهدفين في الدقيقتين 56 و59.

وأضاف جواو فيليكس الذي شارك بديلا في الشوط الثاني الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90 قبل أن يكمل فيران توريس الهاتريك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث خلف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة ،بينما يتصدر ريال مدريد قمة الترتيب برصيد 51 نقطة بعد فوزه المثير أيضا على ألميريا بنتيجة 3 - 2 في وقت سابق يوم الأحد.

أما ريال بيتيس تكبد خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع.

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