جنوب إفريقيا تنتعش برباعية ناميبيا

تمسك منتخب جنوب إفريقيا بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا انتصارا كبيرا 4 - صفر على نظيره الناميبي يوم الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وعلى ملعب (أمادو كوليبالي) بمدينة كورهوجو، افتتح بيرسي تاو التسجيل لجنوب أفريقيا في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ثيمبا زواني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و40 على الترتيب.

وتكفل تابيلو ماسيكو بتسجيل الهدف الرابع لمنتخب جنوب إفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد جنوب إفريقيا إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف منتخب مالي (المتصدر)، فيما تفوق بفارق المواجهات المباشرة على منتخب ناميبيا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وتواجد المنتخب التونسي في ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست للأدوار الإقصائية في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

كان منتخب جنوب إفريقيا افتتح مشواره في المجموعة بالخسارة صفر - 2 أمام مالي في الجولة الأولى، فيما استهل منتخب ناميبيا مسيرته بالفوز 1 - صفر على تونس، ليحقق أول انتصار في تاريخه بأمم أفريقيا.

ويختتم منتخب جنوب إفريقيا لقاءاته في المجموعة بمواجهة تونس يوم الأربعاء القادم بالجولة الثالثة، التي تشهد لقاء آخر بين مالي وناميبيا.