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هدف فينيسيوس الثاني أعاد الريال للمباراة

فينيسيوس لألميريا: هكذا نسجل على الشاطئ

العربية.نت
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تسبب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بمزيد من اللغط حول هدفه في مرمى ألميريا يوم الأحد في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف لهدفين لنادي ريال مدريد.

وبدأت المواجهة بهدف مبكر لألميريا على أصحاب الأرض قبل أن يتقدم بهدف ثان ليعود الريال إلى المباراة بجزائية بيلينغهام وهدفا آخر من فينيسيوس انتقدته الجماهير مشيرة إلى أنه أحرزه بيده قبل أن يسجل داني كارفخال الهدف الثالث في آخر دقائق اللقاء.

وتسببت الأحداث الجدلية بموجة من الانتقادات بعد اللقاء إذ عبر نادي ألميريا عن استيائه من الأحداث معلقا في حسابه على "إكس": لا تتوقعوا منا نشر تقرير المباراة، كل شيء كان واضحا.

وفي تعليق على مقطع مرئي يُظهر هدفه الثاني كتب فينيسيوس عبر حسابه على المنصة نفسها: هدف رائع، هذا ما اعتدنا فعله دئما على شاطئ كوباكابانا.

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